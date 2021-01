Covid, Arcuri: il programma prevede 5,9 milioni di vaccinati entro fine marzo (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il programma per la somministrazione del vaccino contro il Covid-19 prevede 5,9 milioni di vaccinati entro fine marzo, 13,7 ad aprile, 21,5 milioni entro fine maggio e si può completare la vaccinazione volontaria entro agosto. A dirlo, a quanto si apprende, è stato il commissario straordinario per l’emergenza Domenico Arcuri, durante il vertice governo-Regioni. Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Ilper la somministrazione del vaccino contro il-195,9di, 13,7 ad aprile, 21,5maggio e si può completare la vaccinazione volontariaagosto. A dirlo, a quanto si apprende, è stato il commissario straordinario per l’emergenza Domenico, durante il vertice governo-Regioni.

matteosalvinimi : “Grazie Arcuri, i banchi con le rotelle hanno protetto le scuole dal Covid” ?? Firmato Azzolina. L’ha detto verament… - petergomezblog : Vaccino Covid, in Italia, 80mila dosi in un giorno. Il totale arriva a 259mila. Italia seconda in Ue dopo la Germa… - MediasetTgcom24 : Covid: in Italia 247mila vaccinati, usato il 51,7% delle dosi disponibili | Arcuri: 'Stiamo accelerando' #vaccini… - GHERARDIMAURO1 : RT @romatoday: Vaccino: cos'è questa storia delle decine di migliaia di siringhe sbagliate - pvsassone : RT @saveriolakadima: La riserva d'oro dei medici volontari 'Ma non ci vogliono' Non so se Arcuri si renda conto che questo è un ulteriore r… -