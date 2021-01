Come registrare lo schermo di Android in un video (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Non c'è niente di più bello del registrare tutto quello che facciamo sullo schermo del nostro telefono, così da poter condividere delle guide o dei passaggi fondamentali o, se vogliamo divertirci, possiamo far vedere Come funziona bene un gioco o un'app sul nostro nuovo smartphone Android (magari un nuovo modello di Samsung Galaxy Note o l'ultimo modello prodotto da Xiaomi). Una volta era necessario sbloccare i permessi di root per fare questa operazione, ma per fortuna Android si è evoluto nel frattempo e ha introdotto la registrazione nativa da molte versioni (da Android 5.0 e successivi). In questa guida vi mostreremo , utilizzando tutti i metodi supportati ufficialmente da Android, con un corollario delle migliori app che è possibile installare grauitamente su ... Leggi su navigaweb (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Non c'è niente di più bello deltutto quello che facciamo sullodel nostro telefono, così da poter condividere delle guide o dei passaggi fondamentali o, se vogliamo divertirci, possiamo far vederefunziona bene un gioco o un'app sul nostro nuovo smartphone(magari un nuovo modello di Samsung Galaxy Note o l'ultimo modello prodotto da Xiaomi). Una volta era necessario sbloccare i permessi di root per fare questa operazione, ma per fortunasi è evoluto nel frattempo e ha introdotto la registrazione nativa da molte versioni (da5.0 e successivi). In questa guida vi mostreremo , utilizzando tutti i metodi supportati ufficialmente da, con un corollario delle migliori app che è possibile installare grauitamente su ...

poliziadistato : 2/Dati #poliziaferroviaria La riduzione di presenze nelle stazioni, legata anche a #Covid_19 e le attività di preve… - TOBESOLOVELY91 : io non ho capito come faccio a registrare avvicinando l’orecchio - devouis : ho premuto qualcosa non so cosa mi è sparita la tastiera dal telefono ora posso solo registrare con la voce mi sento male ma come si toglie - Ilsuperbo89 : @Luca230783 In pratica registro, premo semplicemente rec. Il My Sky altro non è che ciò che vedi sullo schermo, com… - GiuLilymia : RT @fortunadrag0: time to registrare video del mio corpo mentre faccio cose a caso per vedere come sono realmente senza che la mia body dis… -

Ultime Notizie dalla rete : Come registrare Come registrare una telefonata (non si sa mai) esquire.com Come si gestisce la “Dating Sunday” per tutti i single che non vogliono rimanere tali

Mai sentito parlare della "Dating Sunday"? Si tratta di una condizione che si verifica nelle domeniche di Gennaio: scopriamola insieme.

Copernicus: 2020 anno più caldo mai registrato in Europa e a livello globale

Gli ultimi dati rilasciati da Copernicus Climate Change Service mostrano che a livello globale il 2020 è stato alla pari con l'anno più caldo mai registrato, segnando la fine di un decennio da record.

Mai sentito parlare della "Dating Sunday"? Si tratta di una condizione che si verifica nelle domeniche di Gennaio: scopriamola insieme.Gli ultimi dati rilasciati da Copernicus Climate Change Service mostrano che a livello globale il 2020 è stato alla pari con l'anno più caldo mai registrato, segnando la fine di un decennio da record.