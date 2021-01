Calcio, Morgan De Sanctis vittima di un grave incidente. Asportata la milza, è in terapia intensiva (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Una notizia tremenda sconvolge la Serie A di Calcio, che oggi vedrà disputarsi la 16ma giornata del girone d’andata: il dirigente della Roma ed ex portiere Morgan De Sanctis è stato vittima di un incidente stradale nel corso della notte ed è ora ricoverato al Policlinico Gemelli della città capitolina. L’ex calciatore è stato coinvolto in un incidente sulla Cristoforo Colombo ed è stato trasportato d’urgenza nel nosocomio per essere operato all’addome: secondo quanto riportato dall’ANSA, a causa di un’emorragia addominale gli è stata Asportata la milza. Dopo l’intervento De Sanctis si trova in terapia intensiva. Le sue condizioni sono serie ma, per fortuna, secondo quanto si apprende, non sarebbe in ... Leggi su oasport (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Una notizia tremenda sconvolge la Serie A di, che oggi vedrà disputarsi la 16ma giornata del girone d’andata: il dirigente della Roma ed ex portiereDeè statodi unstradale nel corso della notte ed è ora ricoverato al Policlinico Gemelli della città capitolina. L’ex calciatore è stato coinvolto in unsulla Cristoforo Colombo ed è stato trasportato d’urgenza nel nosocomio per essere operato all’addome: secondo quanto riportato dall’ANSA, a causa di un’emorragia addominale gli è statala. Dopo l’intervento Desi trova in. Le sue condizioni sono serie ma, per fortuna, secondo quanto si apprende, non sarebbe in ...

