Calabria | «Pioli mi ha chiesto di limitare Ramsey e Ronaldo Sul ruolo…»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Davideha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro la Juventus: queste le sue dichiarazioni Davideha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro la Juventus. Queste le sue dichiarazioni. MATCH – «Erano tanti anni che non giocavo in quel ruolo. Il mister questa mattina mi ha fatto vedere come dovevamo muoverci a due. Sono contento della mia prestazione ma anche di quella della squadra, dispiace per la sconfitta ma la Juventus ha una rosa lunga e forte. Pensiamo già a domenica. Mi piace giocare anche centrocampista. All’occorrenza in emergenza gioco ovunque». RUOLO – «Noi giochiamo spesso anche a uomo, mi ha dato il compito disoprattutto quando puntava Diogo e di tenere Kessié un po’ più basso e me più alto. Sono orgoglioso di ...