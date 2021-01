Alberto Matano decide di esporsi “ho una relazione importante da qualche anno e …”, il web si infiamma (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Alberto Matano suscita sempre tanta curiosità e, nonostante Lorella Cuccarini, finita l’edizione dello scorso anno di “Vita in diretta” lo abbia abbastanza messo in cattiva luce definendolo un “maschilista con un ego smisurato”, lui continua a piacere e a riscuotere tantissimo successo, soprattutto tra le donne. La gente che è a casa ha voglia di sapere di più su di lui, su come vive, su chi frequenta e, soprattutto, su una eventuale fidanzata o, almeno, se una presenza al suo fianco c’è oppure no. A volte qualche notizia di gossip ha lasciato trapelare che Alberto Matano sia gay ma lui ha seccamente smentito queste voci pur dichiarando che vuole essere giudicato solo come giornalista e non per la sua vita privata che pretende rimanga tale. Alberto ... Leggi su baritalianews (Di mercoledì 6 gennaio 2021)suscita sempre tanta curiosità e, nonostante Lorella Cuccarini, finita l’edizione dello scorsodi “Vita in diretta” lo abbia abbastanza messo in cattiva luce definendolo un “maschilista con un ego smisurato”, lui continua a piacere e a riscuotere tantissimo successo, soprattutto tra le donne. La gente che è a casa ha voglia di sapere di più su di lui, su come vive, su chi frequenta e, soprattutto, su una eventuale fidanzata o, almeno, se una presenza al suo fianco c’è oppure no. A voltenotizia di gossip ha lasciato trapelare chesia gay ma lui ha seccamente smentito queste voci pur dichiarando che vuole essere giudicato solo come giornalista e non per la sua vita privata che pretende rimanga tale....

Sauro20959177 : @RaiUno chissà per quanto tempo ancora dobbiamo sopportare Alberto Matano! - pinostra : RT @davidemaggio: Eleonora Daniele Sabrina Ferilli Giancarlo Magalli Alberto Matano Pino Strabioli Mara Venier Rudy Zerbi Stasera in diret… - infoitcultura : Selvaggia Lucarelli contro ospite di Alberto Matano: “Metta la mascherina” - davidemaggio : Eleonora Daniele Sabrina Ferilli Giancarlo Magalli Alberto Matano Pino Strabioli Mara Venier Rudy Zerbi Stasera in… - MarcoNeri1987 : @StefanoColetta2 spero che prenda dei provvedimenti per il conduttore Alberto matano che stasera è stato vergognoso @vitaindiretta -