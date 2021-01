Uomini e Donne anticipazioni, registrazione 4-01-2021: bacio appassionato per Sophie, Gemma sconvolta (Di martedì 5 gennaio 2021) Lunedì 4 gennaio 2021 è stata registrata la prima puntata dell’anno di Uomini e Donne, che è cominciata come sempre con Gemma Galgani. La dama più famosa del trono over, che sta uscendo con Maurizio Guerci, cavaliere con vent’anni meno di lei, ha subito l’ennesimo clamoroso due di picche che l’ha sconvolta non poco. Decisamente diverso quanto successo a Sophie Codegoni nell’ultima esterna, durante la quale ha baciato appassionatamente (senza telecamere) uno dei suoi corteggiatore. Davide Donadei ha rinviato ancora la scelta: dieci giorni fa era pronto e deciso, ma a quanto pare poi è andato in confusione. Per Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri, invece, c’è una situazione di stallo. Ennesimo due di picche per Gemma Galgani Non appena è cominciata la ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 5 gennaio 2021) Lunedì 4 gennaioè stata registrata la prima puntata dell’anno di, che è cominciata come sempre conGalgani. La dama più famosa del trono over, che sta uscendo con Maurizio Guerci, cavaliere con vent’anni meno di lei, ha subito l’ennesimo clamoroso due di picche che l’hanon poco. Decisamente diverso quanto successo aCodegoni nell’ultima esterna, durante la quale ha baciato appassionatamente (senza telecamere) uno dei suoi corteggiatore. Davide Donadei ha rinviato ancora la scelta: dieci giorni fa era pronto e deciso, ma a quanto pare poi è andato in confusione. Per Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri, invece, c’è una situazione di stallo. Ennesimo due di picche perGalgani Non appena è cominciata la ...

