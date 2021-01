Trento | rientro superiori al 50% il 7 gennaio

(Di martedì 5 gennaio 2021) È confermato per giovedì 7il ritorno in presenza al 50% degli studenti della scuola secondaria di secondo grado nella provincia di. L'articolo .

8cycling : RT @porcestar90: Trento in questo momento è la squadra più continua nei vari fondamentali e con più opzioni offensive: con il rientro di Ko… - porcestar90 : Trento in questo momento è la squadra più continua nei vari fondamentali e con più opzioni offensive: con il rientr… -

Ultime Notizie dalla rete : Trento rientro

Confermata anche per le scuole superiori la riapertura al 7 gennaio, parzialmente in presenza; nel Land Tirol per ora solo DAD ...Concludo augurando, in piena sicurezza, buon rientro a scuola a tutti i giovani trentini” È quanto affermato in una nota dal Consigliere provinciale della Lega Salvini Trentino Mara Dalzocchio.