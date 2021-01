Taglia la data di scadenza di 3mila confezioni di cioccolato scaduto per rivenderle per l’Epifania: denunciato un negoziante (Di martedì 5 gennaio 2021) Un video-denuncia pubblicato sul web, in cui si vedeva una persona armata di forbici intenta a Tagliare le date di scadenza dalle confezioni di cioccolata per rimetterle in commercio per l’Epifania. Sono partiti da qui i carabinieri del Nas di Napoli che, dopo una breve indagine, sono riusciti a scoprire il luogo dove si stava commettendo il reato e bloccare la vendita. Si tratta di un ingrosso di Casoria, in provincia di Napoli. Qui sono state trovate circa 3mila confezioni di cioccolato scaduto, a cui il titolare stava rimuovendo la data per rivenderle. L’uomo è stato identificato e denunciato dai carabinieri per tentata frode in commercio. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 gennaio 2021) Un video-denuncia pubblicato sul web, in cui si vedeva una persona armata di forbici intenta are le date didalledi cioccolata per rimetterle in commercio per. Sono partiti da qui i carabinieri del Nas di Napoli che, dopo una breve indagine, sono riusciti a scoprire il luogo dove si stava commettendo il reato e bloccare la vendita. Si tratta di un ingrosso di Casoria, in provincia di Napoli. Qui sono state trovate circadi, a cui il titolare stava rimuovendo laper. L’uomo è stato identificato edai carabinieri per tentata frode in commercio. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Un video-denuncia pubblicato sul web, in cui si vedeva una persona armata di forbici intenta a tagliare le date di scadenza dalle confezioni di cioccolata per rimetterle in commercio per l'Epifania.

