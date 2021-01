Switch Off: parte la rivoluzione del Digitale Terrestre (Di martedì 5 gennaio 2021) Il 2021 è appena iniziato e già ci propone le prime, grandi novità. Partirà, infatti, in questo nuovo anno, lo Switch Off del Digitale Terrestre. Ma cos’è esattamente lo Switch Off? Potremmo definirlo, in parole povere, un passaggio ad uno standard più performante del Digitale Terrestre. Ovvero? Che si avrà la possibilità di vedere un numero considerevolmente maggiore di canali, ma soprattutto, sarà la qualità delle immagini a fare la grande differenza, poiché la risoluzione delle immagini stesse sarà molto superiore a quella attuale. Questo cambiamento epocale è la prima, ma non unica, né tantomeno l’ultima, rivoluzione del segnale 5G. Infatti ciò che avviene tecnicamente è il passaggio da una frequenza ad un’altra. Il nuovo sistema di connessione 5G viaggia, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 5 gennaio 2021) Il 2021 è appena iniziato e già ci propone le prime, grandi novità. Partirà, infatti, in questo nuovo anno, loOff del. Ma cos’è esattamente loOff? Potremmo definirlo, in parole povere, un passaggio ad uno standard più performante del. Ovvero? Che si avrà la possibilità di vedere un numero considerevolmente maggiore di canali, ma soprattutto, sarà la qualità delle immagini a fare la grande differenza, poiché la risoluzione delle immagini stesse sarà molto superiore a quella attuale. Questo cambiamento epocale è la prima, ma non unica, né tantomeno l’ultima,del segnale 5G. Infatti ciò che avviene tecnicamente è il passaggio da una frequenza ad un’altra. Il nuovo sistema di connessione 5G viaggia, ...

