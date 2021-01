Siete preparati all’arrivo del DVB-T2? Ecco cos’è e quando entrerà in vigore (Di martedì 5 gennaio 2021) Siamo da poco entrati nel 2021, ma le domande sul nuovo DVB-T2 aumentano giorno dopo giorno. Numerose famiglie si stanno chiedendo se devono cambiare il loro apparecchio per continuare a vedere i programmi alla televisione, e soprattutto quando dovranno adeguarsi al cambio stabilito dal ministero dello Sviluppo economico. In questo articolo spiegheremo cos’è e quando avverrà il passaggio al DVB-T2, in modo da rispondere a due dei quesiti più frequenti posti dagli italiani in quest’ultimo periodo. Cosa significa DVB-T2? DVB-T2 è l’acronimo di Digital Video Broadcasting, con il suffisso T2 a indicare la seconda generazione (più precisamente Second Generation Terrestrial). Dunque, la sigla DVB-T2 indica il nuovo digitale terrestre, attraverso cui verranno trasmessi i programmi TV a partire da una data prestabilita. Dovranno adeguarsi ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 5 gennaio 2021) Siamo da poco entrati nel 2021, ma le domande sul nuovo DVB-T2 aumentano giorno dopo giorno. Numerose famiglie si stanno chiedendo se devono cambiare il loro apparecchio per continuare a vedere i programmi alla televisione, e soprattuttodovranno adeguarsi al cambio stabilito dal ministero dello Sviluppo economico. In questo articolo spiegheremoavverrà il passaggio al DVB-T2, in modo da rispondere a due dei quesiti più frequenti posti dagli italiani in quest’ultimo periodo. Cosa significa DVB-T2? DVB-T2 è l’acronimo di Digital Video Broadcasting, con il suffisso T2 a indicare la seconda generazione (più precisamente Second Generation Terrestrial). Dunque, la sigla DVB-T2 indica il nuovo digitale terrestre, attraverso cui verranno trasmessi i programmi TV a partire da una data prestabilita. Dovranno adeguarsi ...

tuttopuntotv : Siete preparati all’arrivo del DVB-T2? Ecco cos’è e quando entrerà in vigore #DVBT2 #digitaleTerrestre #tv - zeuxilverPA : @Montella91 @WalterCaglio @marifcinter No parla di te, che come tanti fanatici chiacchieroni, siete per vostra indo… - osservatore69 : @Labellapassante Effettivamente non è così,nonostante il tutto la vita di voi umani.E' un bene prezioso ,.Dovreste… - ntonello1969 : @MonterossoMara Azz..... Ma voi siete preparati. Ciao Mara ?????? - verlottaantonio : @DReqvenge2020 @DavidBegnaud Ah, lo ha fatto confessare adesso. Siete spassosi. Ora arriva il kraken eh, preparati.… -