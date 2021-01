Scuola | Azzolina | «Il 7 si torna sui banchi | ci sono tutte le condizioni In classe pochi focolai | merito anche dei banchi a rotelle»

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) «Il 7 si ri, la data è confermata, e si porta dietro un enorme lavoro fatto con i prefetti e tutti gli attori, rino in5 milioni di studenti del primo ciclo mentre l’11 gennaio il governo ha autorizzato l’ingressoper le superiori per una percentuale pari al 50%». Lucianon arretra di un passo e snocciola i risultati della sua battaglia in un’intervista a Rai News24. «Si è deciso l’11 gennaio» per il rientro in presenza dei ragazzi delle superiori «perché nel fine settimana si aspettano i monitoraggi rispetto agli indici regionali», ha spiegato la ministra dell’Istruzione parlando della ripresa scolastica dopo mesi di stop dovuti alla seconda ondata di contagi da Coronavirus. Le Regioni hanno «la competenza di assumere determinate decisioni, ...

È caos sulla scuola. Dopo la decisione del governo di posticipare il rientro in presenza per le superiori dal 7 all'11 gennaio, la situazione non è ancora chiara. Dopo ...Il Ministro dell'Istruzione ha confermato quanto deciso ieri in Cdm, cioè lo slittamento del ritorno in aula nelle superiori, ma non (...) ...