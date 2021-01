Save The Children, aumentano povertà educativa e dispersione scolastica (Di martedì 5 gennaio 2021) Stanchezza, incertezza e preoccupazione emergono tra gli studenti dopo tanti mesi di didattica a distanza. E c’è il rischio che fino a 34 mila giovani nel nostro Paese abbandonino la scuola. Sono alcuni degli elementi resi evidenti dal report “I giovani ai tempi del coronavirus” condotto da Ipsos per Save The Children. Nel rapporto sono spiegate le difficoltà e le sensazioni dei ragazzi da tanto tempo lontani dalle aule. Lezioni da remoto nel mirino: quattro studenti su dieci bocciano la didattica a distanza, il 78% degli intervistati considera più difficile concentrarsi davanti a uno schermo che in aula e il 50% pensa che con questa modalità sia più difficile rispettare il programma. Tanti i sentimenti negativi che emergono tra i giovanissimi, per il presente ma anche per il futuro. Il rischio dispersione ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 5 gennaio 2021) Stanchezza, incertezza e preoccupazione emergono tra gli studenti dopo tanti mesi di didattica a distanza. E c’è il rischio che fino a 34 mila giovani nel nostro Paese abbandonino la scuola. Sono alcuni degli elementi resi evidenti dal report “I giovani ai tempi del coronavirus” condotto da Ipsos perThe. Nel rapporto sono spiegate le difficoltà e le sensazioni dei ragazzi da tanto tempo lontani dalle aule. Lezioni da remoto nel mirino: quattro studenti su dieci bocciano la didattica a distanza, il 78% degli intervistati considera più difficile concentrarsi davanti a uno schermo che in aula e il 50% pensa che con questa modalità sia più difficile rispettare il programma. Tanti i sentimenti negativi che emergono tra i giovanissimi, per il presente ma anche per il futuro. Il rischio...

Stanchezza, incertezza e preoccupazione emergono tra gli studenti dopo tanti mesi di didattica a distanza. E c’è il rischio che fino a 34 mila giovani nel nostro Paese abbandonino la scuola. Sono alcu ...

Scuola: 28% alunni, almeno un compagno ha smesso di studiare

ROMA, 05 GEN - Il 28% degli adolescenti dichiara che dall'inizio della pandemia almeno un compagno nella propria classe ha smesso di frequentare la scuola. Tra le cause principali delle assenze durant ...

