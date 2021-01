Sandra Milo riceve messaggi osceni e la sua reazione è il giusto esempio (Foto) (Di martedì 5 gennaio 2021) Sandra Milo con l’ironia di sempre continua a far sorridere sui social ma non c’è solo la simpatica Amuchina sul suo profilo Instagram, c’è anche tutta la forza di battersi per difendere le donne, per ottenere rispetto per se stessa e per le altre (Foto). Di recente Sandra Milo si è conquistata la copertina di Flewid posando a 87 anni con una sensualità e la consueta ironia che poche donne posseggono. Qualcuno o più di qualcuno si è sentito in diritto di andare oltre e di inviare all’attrice proposte oscene, addirittura “materiale pornografico”. E’ purtroppo ciò che accade di continuo a tantissime donne, famose e non famose. La maggior parte delle vip restano in silenzio, qualcuna risponde, altre si limitano a cancellare i commenti osceni. La Milo non accetta niente ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 5 gennaio 2021)con l’ironia di sempre continua a far sorridere sui social ma non c’è solo la simpatica Amuchina sul suo profilo Instagram, c’è anche tutta la forza di battersi per difendere le donne, per ottenere rispetto per se stessa e per le altre (). Di recentesi è conquistata la copertina di Flewid posando a 87 anni con una sensualità e la consueta ironia che poche donne posseggono. Qualcuno o più di qualcuno si è sentito in diritto di andare oltre e di inviare all’attrice proposte oscene, addirittura “materiale pornografico”. E’ purtroppo ciò che accade di continuo a tantissime donne, famose e non famose. La maggior parte delle vip restano in silenzio, qualcuna risponde, altre si limitano a cancellare i commenti. Lanon accetta niente ...

