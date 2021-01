Ricicla il tuo vecchio smartphone così | non lo butterai più!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 5 gennaio 2021) Viviamo nell’epoca dello spreco di massa: i nostri mari se ne stanno accorgendo dolorosamente, e anche noi, alla lunga. Perché, come dicono gli anglossassoni, tutto quello che lanci in aria poi ricasca. E ti colpisce dritto sulla testa. Fuor di metafora, non possiamo più continuare, a gettare via cose e materiali (e di quelli che entrano nei cellulari pochi o nessuno sono biodegradabili) come se vivessimo in un pianeta dalle risorse infinite. Le risorse sono finite e il mondo che abbiamo è solo uno, probabilmente non ce n’è un altro abitabile nel raggio di qualche anno luce e un anno luce è tanto, tanto spazio… Ma veniamo a noi. Il tema è il beneamato telefonino. Sappiamo tutti che per fattori vari (obsolescenza programmata, il continuo miglioramento delle performance evia) la vita utile di unoè limitata: due ...