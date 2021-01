Rapina al rider, l’avvocato del 16enne: “La sua famiglia è distrutta, lui è figlio di gente perbene” (Di martedì 5 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “La sua famiglia è distrutta, lui è figlio di gente perbene, non di delinquenti. La madre mi ha detto di voler subito chiedere scusa alla vittima di quelle violenze”. A parlare è Carlo Ercolino, legale di uno dei 16enni autori dell’aggressione e Rapina ai danni del rider Gianni. “E’ stato un episodio assolutamente deprecabile e intollerabile ma, per le modalità con le quali è stato portato a termine, più che a una Rapina somiglia a un atto di bullismo, perpetrato dal branco nei confronti di un uomo che a 50 anni, per dare da mangiare alla sua famiglia, si è piegato a fare un lavoro da ragazzino. Ai loro occhi deve essere sembrato un fallito e forse proprio per questo, complice il contesto e ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 5 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “La sua, lui èdi, non di delinquenti. La madre mi ha detto di voler subito chiedere scusa alla vittima di quelle violenze”. A parlare è Carlo Ercolino, legale di uno dei 16enni autori dell’aggressione eai danni delGianni. “E’ stato un episodio assolutamente deprecabile e intollerabile ma, per le modalità con le quali è stato portato a termine, più che a unasomiglia a un atto di bullismo, perpetrato dal branco nei confronti di un uomo che a 50 anni, per dare da mangiare alla sua, si è piegato a fare un lavoro da ragazzino. Ai loro occhi deve essere sembrato un fallito e forse proprio per questo, complice il contesto e ...

