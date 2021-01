Prada punta sulla maglieria con la nuova «Prada Timecapsule»

Leggi su gqitalia

(Di martedì 5 gennaio 2021) Continua il progettodi, che dopo aver rivisitato la camicia bowling nei mesi scorsi, per il 2021 si focalizza. Il drop verrà lanciato il prossimo 7 gennaio, alle ore 15, come per le precedenti volte si tratterà anche in questo caso di 50 articoli, in edizione limitata e numerati, in vendita solo per 24 ore. Per questa uscita,propone un cardigan in lana, caratterizzato da un originale motivo geometrico, vestibilità unisex con taglio d’ispirazione vintage, la chiusura frontale è lasciata a una zip. Il prezzo è di 1.100 euro. Questa sezione è disponibilepiattaforma di e-commercein Europa (Austria, Belgio, Danimarca, ...