Pirlo sul mercato: “Quagliarella? Grande attaccante ma ora non ci penso” (Di martedì 5 gennaio 2021) La conferenza stampa di Andrea Pirlo, in vista della gara di San Siro di domani sera con il Milan, si è basata anche sul calciomercato, con la Juventus alla ricerca di una prima punta, un vice Morata, e tra i nomi fatti ci sarebbe anche quello di Fabio Quagliarella. Alla domanda in merito, Pirlo ha così parlato: “Interesse per Quagliarella? Non so, come ho detto prima ho in testa la partita di domani che è molto più importante. Quagliarella lo conosco, lo reputo un Grande attaccante. Delle cose di mercato ne parleremo nei prossimi giorni”. Sul rientro di Morata: “Morata sta recuperando, sta facendo fisioterapia. Non sappiamo ancora tra quanti giorni tornare a disposizione, vedremo come proseguirà il suo recupero. Domani sicuro non ci ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 5 gennaio 2021) La conferenza stampa di Andrea, in vista della gara di San Siro di domani sera con il Milan, si è basata anche sul calcio, con la Juventus alla ricerca di una prima punta, un vice Morata, e tra i nomi fatti ci sarebbe anche quello di Fabio. Alla domanda in merito,ha così parlato: “Interesse per? Non so, come ho detto prima ho in testa la partita di domani che è molto più importante.lo conosco, lo reputo un. Delle cose dine parleremo nei prossimi giorni”. Sul rientro di Morata: “Morata sta recuperando, sta facendo fisioterapia. Non sappiamo ancora tra quanti giorni tornare a disposizione, vedremo come proseguirà il suo recupero. Domani sicuro non ci ...

Vigilia di campionato per la Juventus, reduce dalla vittoria ottenuta in casa contro l'Udinese. Un 4-1 netto, che però non mette in evidenza le difficoltà alle quali è andata incontro la squadra di An ...

La punta spagnola ha subito un risentimento muscolare prima di Juventus-Udinese: il rientro potrebbe slittare a domenica 17 gennaio.

