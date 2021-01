Perugia, ufficiale: arriva Michele Vano dall’Hellas (Di martedì 5 gennaio 2021) Con un comunicato sul proprio sito web, l’Hellas Verona informa che Michele Vano andrà in prestito fino al termine della stagione al Perugia. L’attaccante che era in forza al Mantova, ritorna quindi a Verona pronto per spostarsi a Perugia. Questo il comunicato dell’Hellas: “Hellas Verona FC comunica il rientro per fine prestito anticipato da Mantova 1911 dell’attaccante Michele Vano, il cui diritto alle prestazioni sportive viene trasferito ad AC Perugia, a titolo temporaneo sino al termine della corrente stagione e con obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni.” Foto: Logo Perugia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 5 gennaio 2021) Con un comunicato sul proprio sito web, l’Hellas Verona informa cheandrà in prestito fino al termine della stagione al. L’attaccante che era in forza al Mantova, ritorna quindi a Verona pronto per spostarsi a. Questo il comunicato dell’Hellas: “Hellas Verona FC comunica il rientro per fine prestito anticipato da Mantova 1911 dell’attaccante, il cui diritto alle prestazioni sportive viene trasferito ad AC, a titolo temporaneo sino al termine della corrente stagione e con obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni.” Foto: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

PerugiaToday : Calciomercato, primo rinforzo di gennaio per il Perugia: ufficiale Vano per l'attacco - Calciomerc : UFFICIALE #Perugia #Vano #Legapro - NewsTuttoC : UFFICIALE - Perugia, colpo in attacco: Vano dall'Hellas Verona - infoitsport : SuperLega, domenica big match a Perugia: primo impegno ufficiale del 2021 - trentinovolley : ???? | GUIDA ALLA PARTITA Tutto quello che c'è da sapere su #SirSafetyConadPerugia-#ItasTrentino di domenica… -