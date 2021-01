Pattinaggio artistico a rotelle | riprogrammati i raduni federali Le nuove date

(Di martedì 5 gennaio 2021) C’è voglia di ricominciare nel mondo del, disciplina rimasta di fatto orfana di competizioni di rilievo per tutta la durata del 2020 a causa dell’emergenza sanitaria. Dopo quindi tanti mesi di allenamenti e formazione online, la Federazione Italiana Sport Rotellistici ha deciso di ripartire proprio da dove aveva interrotto, ovvero daidella Nazionale italiana, inizialmente programmati nel mese di novembre e poi rinviati a causa del protrarsi della pandemia. Tramite il calendario 2021 già disponibile nella sezione “” del sito ufficiale della FISR è infatti possibile conoscere ledei primi tre, importanti, eventi: salvo possibili modifiche infatti si comincerà dunque il 6 e 7 febbraio da Rimini, precisamente dal Pattinodromo Sara ...

La straniante stagione 2020-2021 di pattinaggio artistico, pesantemente dilaniata dall'emergenza sanitaria e contrassegnata perlopiù da eventi prettamente domestici, sta per ripartire. Nonostante il p ...Il 2020 sarebbe dovuto essere l'anno della svolta per tanti cantieri aperti a Lecce. Sarebbe, appunto. Ma così non è stato. Anche, va detto, a causa degli stop dettati ...