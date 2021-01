“Non si può viaggiare per colpa di qualcuno” e nello spot spunta un uomo che mangia un pipistrello: il video che sta facendo discutere (Di martedì 5 gennaio 2021) Ha fatto discutere la pubblicità diffusa dalla Boating Camping Fishing, un’azienda australiana che vende attrezzature da campeggio e pesca. nello spot, gli ideatori hanno voluto far passare il messaggio che, tutto sommato, la pandemia da Covid ha i suoi aspetti positivi, ovvero il fatto che si resti nel proprio Paese (l’Australia, in questo caso) a passare le vacanze. E così Europa e Usa vengono dipinti come luoghi inospitali e grigi. Ma il passaggio che più ha sollevato polemiche è quando la canzone in sottofondo recita che Shazza, una delle protagoniste dello spot, “è arrabbiata (e non può viaggiare, ndr) perché qualcuno ha mangiato un pipistrello“. E viene inquadrato un ragazzo che si fa un panino con un pipistrello dentro. Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 gennaio 2021) Ha fattola pubblicità diffusa dalla Boating Camping Fishing, un’azienda australiana che vende attrezzature da campeggio e pesca., gli ideatori hanno voluto far passare il messaggio che, tutto sommato, la pandemia da Covid ha i suoi aspetti positivi, ovvero il fatto che si resti nel proprio Paese (l’Australia, in questo caso) a passare le vacanze. E così Europa e Usa vengono dipinti come luoghi inospitali e grigi. Ma il passaggio che più ha sollevato polemiche è quando la canzone in sottofondo recita che Shazza, una delle protagoniste dello, “è arrabbiata (e non può, ndr) perchéhato un“. E viene inquadrato un ragazzo che si fa un panino con undentro. Il ...

