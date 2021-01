Municipio VII, Fdi: bilancio, consiglieri Cinque Stelle si ribellano a Raggi (Di martedì 5 gennaio 2021) Roma – “Ieri notte nel Consiglio del VII Municipio durante la votazione del bilancio si e’ consumata l’ennesima farsa targata Movimento 5 Stelle. I rappresentanti del Movimento, infatti, hanno votato contro il bilancio comunale riferito al Municipio, cosa mai accaduta, ma in verita’ hanno avuto il coRaggio di ribellarsi alla trama politica della Sindaca Raggi che in pieno delirio da campagna elettorale pensa di svuotare le casse dei Municipi per gestire a suo piacimento il malloppo in vista delle prossime elezioni”. Lo dichiarano in una nota il capogruppo di Fratelli d’Italia, Fulvio Giuliano, il consigliere municipale Domenico Carlone e la coordinatrice di FdI del Municipio VII di Roma Capitale, Maria Grazia Cacciamani. Per FdI si tratta di “un ... Leggi su romadailynews (Di martedì 5 gennaio 2021) Roma – “Ieri notte nel Consiglio del VIIdurante la votazione delsi e’ consumata l’ennesima farsa targata Movimento 5. I rappresentanti del Movimento, infatti, hanno votato contro ilcomunale riferito al, cosa mai accaduta, ma in verita’ hanno avuto il coo di ribellarsi alla trama politica della Sindacache in pieno delirio da campagna elettorale pensa di svuotare le casse dei Municipi per gestire a suo piacimento il malloppo in vista delle prossime elezioni”. Lo dichiarano in una nota il capogruppo di Fratelli d’Italia, Fulvio Giuliano, il consigliere municipale Domenico Carlone e la coordinatrice di FdI delVII di Roma Capitale, Maria Grazia Cacciamani. Per FdI si tratta di “un ...

Newsfrank3 : RT @Cassio39592131: ++A TESTA ALTA++ STRADE NUOVE ROMA: Piazza Re di Roma Municipio VII costo lavori 806.253€ FATTO! UNA MERAVIGLIA! #La… - SPQR76070136 : RT @Cassio39592131: ++A TESTA ALTA++ STRADA DOPO STRADA CON VIRGINIA ROMA RINASCE. Via Anagnina, Municipio VII costo lavori €748.000 #La… - davide79d : RT @Newsfrank3: ++A TESTA ALTA++ STRADA DOPO STRADA CON VIRGINIA ROMA RINASCE. Via Anagnina, Municipio VII costo lavori €748.000 #LaRagg… - Azzolina6 : RT @Nike93017: ++ A TESTA ALTA ++ Via Taranto (VII municipio) (Grazie S.Torrisi) Strade sempre piu' belle grazie a @VirginiaRaggi ????… - Azzolina6 : RT @Cassio39592131: ++A TESTA ALTA++ STRADA DOPO STRADA CON VIRGINIA ROMA RINASCE. Via Anagnina, Municipio VII costo lavori €748.000 #La… -

Ultime Notizie dalla rete : Municipio VII Municipio VII, Lega: spot elettorale con bocciatura bilancio RomaDailyNews Figliomeni: crepe nei Cinque Stelle dopo bocciatura in Municipio VII

Roma - "Con la bocciatura del bilancio previsionale, da parte dei 5 Stelle del VII Municipio, si aprira' un serio problema politico all'interno della ...

Municipio VII, anche i grillini bocciano il bilancio della Raggi: “Insostenibile per il nostro territorio”

“La maschera è caduta, anche il M5s certifica a volto scoperto il fallimento della propria Sindaca” ha annunciato il capogruppo di Italia Viva Luca di Egidio - dopo 12 ininterrotte di consiglio ...

Roma - "Con la bocciatura del bilancio previsionale, da parte dei 5 Stelle del VII Municipio, si aprira' un serio problema politico all'interno della ...“La maschera è caduta, anche il M5s certifica a volto scoperto il fallimento della propria Sindaca” ha annunciato il capogruppo di Italia Viva Luca di Egidio - dopo 12 ininterrotte di consiglio ...