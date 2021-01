Monopattini sulle strade | un incidente ogni tre giorni I dati

Leggi su vanityfair

(Di martedì 5 gennaio 2021) 123 incidenti nell’anno del lockdown, uno ogni tre giorni in un periodo in cui la maggior parte delle persone hanno trascorso mesi in casa. E c’è anche un morto. Sono i numeri degli scontri e degli incidenti in cui sono rimasti coinvolti monopattini elettrici negli ultimi 12 mesi. La maggior parte sono avvenuti nelle grandi città soprattutto al Nord, con Milano in testa, ma anche a Roma. Sono le prime statistiche su questi mezzi e sono preoccupanti secondo l’Osservatorio Asaps, Associazione amici e sostenitori polizia stradale, che li ha raccolti.