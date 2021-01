Milan-Juventus | Pirlo | “Per me è una gara importante” | News

(Di martedì 5 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE- Andrea, allenatore della, ha parlato in conferenza stampa, ricordando i suoi trascorsi con il: “Per me è unaPianeta

juventusfc : ?? Storari Pessotto Salvadore Zambrotta Verza Capello Benetti Davids Baggio Inzaghi Matri Uno #StartingXI tutto d… - juventusfc : E’ il momento delle parole di Mister @Pirlo_official! LIVE su @JuventusTV ?? - juventusfc : Vigilia di #MilanJuve ?? Le ultime dal Training Center ?? - MilanPress_it : Milan e Juventus su Giroud - PianetaMilan : #MilanJuventus, #Pirlo: 'Per me è una gara importante' | News -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Juventus

CAGLIARI - Dopo una quindicesima giornata ricca di gol, ci apprestiamo a immergerci in una 16ma giornata di Serie A infuocata, molto decisiva per il futuro di alcune squadre e anche molto affascinante ...Milan e Juventus, ma anche Napoli, interessate al talentuoso Georginio Rutter, attaccante del Rennes in scadenza di contratto ...