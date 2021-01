Matteo Renzi ribadisce: non farò il ministro, parliamo di contenuti (Di martedì 5 gennaio 2021) Governo ancora sotto stress: Italia viva torna a colpire l’esecutivo, e in particolare il premier Conte, lasciando presagire che la crisi non finirà a breve. Matteo Renzi avrebbe sottolineato: “Noi… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 5 gennaio 2021) Governo ancora sotto stress: Italia viva torna a colpire l’esecutivo, e in particolare il premier Conte, lasciando presagire che la crisi non finirà a breve.avrebbe sottolineato: “Noi… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

fattoquotidiano : L'APPELLO DELLA FILOSOFA FEMMINISTA “Ministre Bellanova e Bonetti, date prova della vostra indipendenza e liberatev… - LegaSalvini : Matteo Salvini: 'Conte, Renzi, Di Maio, Zingaretti: se non hanno più voglia di governare noi siamo pronti. Piuttost… - ilpost : Cosa chiede Matteo Renzi - enniodiana : RT @tempoweb: Morto un #Conte se ne fa un altro @lefrasidiosho per #iltempodioshø - AvvCalderone : RT @tempoweb: Morto un #Conte se ne fa un altro @lefrasidiosho per #iltempodioshø -