La mascherina rende meno ansiosi e depressi (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Indossare correttamente la mascherina non aiuta solo a prevenire il contagio da Sars-Cov-2, ma è anche associato a meno ansia e solitudine e maggiore benessere generale. A scoprire che utilizzare questa importante misura di precauzione per ridurre il rischio di contagio da Sars-Cov-2 è associato a maggior benessere mentale è uno studio apparso in pre-print nell'archivio internazionale Medrxiv e in attesa di pubblicazione su rivista. Un team di ricercatori del Dipartimento di Psicologia dell'Università di Edimburgo, nel Regno Unito, ha raccolto dati tramite la piattaforma Qualtrics tra aprile e giugno 2020. Per arrivare ai risultati dello studio, i ricercatori hanno reclutato 11.000 partecipanti in tutto il Regno Unito che hanno completato i sondaggi CovidLife, un'iniziativa istituita dall'università scozzese per cercare di misurare e ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Indossare correttamente lanon aiuta solo a prevenire il contagio da Sars-Cov-2, ma è anche associato aansia e solitudine e maggiore benessere generale. A scoprire che utilizzare questa importante misura di precauzione per ridurre il rischio di contagio da Sars-Cov-2 è associato a maggior benessere mentale è uno studio apparso in pre-print nell'archivio internazionale Medrxiv e in attesa di pubblicazione su rivista. Un team di ricercatori del Dipartimento di Psicologia dell'Università di Edimburgo, nel Regno Unito, ha raccolto dati tramite la piattaforma Qualtrics tra aprile e giugno 2020. Per arrivare ai risultati dello studio, i ricercatori hanno reclutato 11.000 partecipanti in tutto il Regno Unito che hanno completato i sondaggi CovidLife, un'iniziativa istituita dall'università scozzese per cercare di misurare e ...

gian37341265 : @fuk1furiosa Secondo me non ha la mascherina una palla di neve in bocca..e gli si è ghiacciato il cervello!! Povere… - embonaccorso : @DiUrbosa00 @CarlosGraziosi @Nietzsche1973 @CucchiRiccardo Faccia una prova. Filtri dell'acqua sporca con la masche… - PancakeItaliano : RT @AllStarsLA: A breve entrerò in un circo per fare la donna baffuta perché la mascherina mi rende un sacco pigra, ci nascondo tutto dietr… - _agnesnutter : RT @AllStarsLA: A breve entrerò in un circo per fare la donna baffuta perché la mascherina mi rende un sacco pigra, ci nascondo tutto dietr… - tladyinthetower : RT @AllStarsLA: A breve entrerò in un circo per fare la donna baffuta perché la mascherina mi rende un sacco pigra, ci nascondo tutto dietr… -

Ultime Notizie dalla rete : mascherina rende Indossare la mascherina rende più difficile farci riconoscere da amici e conoscenti Everyeye Tech Balbuzie, le mascherine hanno aggravato il disturbo nei bambini

Lockdown e distanziamento non aiutano chi soffre di disfluenza. Lo dicono i dati diffusi dalla cooperativa sociale Psicodizione Onlus. La balbuzie, o ...

Colpo in gioielleria armati e coperti dalla mascherina: arrestati 30enne di Giugliano e complice di 16 anni

E’ accaduto nell’aversano, con loro anche un napoletano 42enne. Sono intervenuti i Carabinieri FRIGNANO (CE) – Questa mattina, nell’ambito di un’ articolata attività di indagine coordinata dalla Procu ...

Lockdown e distanziamento non aiutano chi soffre di disfluenza. Lo dicono i dati diffusi dalla cooperativa sociale Psicodizione Onlus. La balbuzie, o ...E’ accaduto nell’aversano, con loro anche un napoletano 42enne. Sono intervenuti i Carabinieri FRIGNANO (CE) – Questa mattina, nell’ambito di un’ articolata attività di indagine coordinata dalla Procu ...