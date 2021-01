La Befana evidenzia le difficoltà di 10 milioni di italiani che vivono in povertà. (Di martedì 5 gennaio 2021) di Redazione. Gli italiani tirano la cinghia e nonostante incentivi di Stato, sconti, saldi e bonus, spendono sempre di meno. C’è chi imputa il calo dei... Leggi su freeskipper (Di martedì 5 gennaio 2021) di Redazione. Glitirano la cinghia e nonostante incentivi di Stato, sconti, saldi e bonus, spendono sempre di meno. C’è chi imputa il calo dei...

goodgolly007 : RT @freeskipperIT: La Befana evidenzia le difficoltà di 10 milioni di italiani che vivono in povertà. - zazoomblog : La Befana evidenzia le difficoltà di 10 milioni di italiani che vivono in povertà. - #Befana #evidenzia… - freeskipperIT : La Befana evidenzia le difficoltà di 10 milioni di italiani che vivono in povertà. -

Ultime Notizie dalla rete : Befana evidenzia La Befana evidenzia le difficoltà di 10 milioni di italiani che vivono in povertà Zazoom Blog La Befana dell'Università arriva negli ospedali di Terni e Perugia per portare doni alle bambine e ai bambini ricoverati.

La Befana dell’Università degli Studi di Perugia ha fatto visita alle bambine e ai bambini ricoverati negli ospedali di Terni e Perugia. E' passata con un giorno ...

Befana al risparmio “porta via” le feste più low-cost degli ultimi decenni

Quest’anno l’Epifania “porta via” le feste più low-cost degli ultimi decenni: ed anche la befana è in linea con la crisi di un Natale e un inizio d’anno ...

La Befana dell’Università degli Studi di Perugia ha fatto visita alle bambine e ai bambini ricoverati negli ospedali di Terni e Perugia. E' passata con un giorno ...Quest’anno l’Epifania “porta via” le feste più low-cost degli ultimi decenni: ed anche la befana è in linea con la crisi di un Natale e un inizio d’anno ...