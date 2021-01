In Calabria le scuole restano chiuse (Di martedì 5 gennaio 2021) REGGIO CALABRIA – Sto per firmare l’ordinanza, che partirà dal 7 gennaio, che prevede la tutela totale dei nostri ragazzi con la chiusura di scuole di ogni ordine e grado in Calabria“. Così il presidente facente funzioni della Regione Calabria Nino Spirlì, oggi nel corso una diretta sulla propria pagina Facebook. “Se il Cts ci dice che non possiamo andare a votare – ha argomentato – come posso autorizzare la riapertura delle scuole? Parliamo di un popolo studentesco che si sposta in tante micro realtà, non è solo la scuola”. “Noi non vogliamo privare i ragazzi della scuola – ha concluso Spirli’ – stiamo consigliando anche la didattica a casa. I ragazzi fanno tutto on line, dagli acquisti alla socializzazione”. Leggi su dire (Di martedì 5 gennaio 2021) REGGIO CALABRIA – Sto per firmare l’ordinanza, che partirà dal 7 gennaio, che prevede la tutela totale dei nostri ragazzi con la chiusura di scuole di ogni ordine e grado in Calabria“. Così il presidente facente funzioni della Regione Calabria Nino Spirlì, oggi nel corso una diretta sulla propria pagina Facebook. “Se il Cts ci dice che non possiamo andare a votare – ha argomentato – come posso autorizzare la riapertura delle scuole? Parliamo di un popolo studentesco che si sposta in tante micro realtà, non è solo la scuola”. “Noi non vogliamo privare i ragazzi della scuola – ha concluso Spirli’ – stiamo consigliando anche la didattica a casa. I ragazzi fanno tutto on line, dagli acquisti alla socializzazione”.

