Governo, stallo tra Conte e Renzi: restano i veti incrociati, la crisi è più vicina - Recovery, 18 miliardi alla Sanità (Di martedì 5 gennaio 2021) La crisi di Governo è sempre più vicina. Lo stallo totale tra Conte e Renzi e i veti incrociati nella maggioranza non lasciano più spazio agli spiragli di trattative visti nei giorni scorsi. 'Se si va ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 5 gennaio 2021) Ladiè sempre più. Lototale trae inella maggioranza non lasciano più spazio agli spiragli di trattative visti nei giorni scorsi. 'Se si va ...

Agenzia_Ansa : Veti incrociati sul #governo, la crisi sembra più vicina. Stallo #Conte-#Renzi, tensione sulle dimissioni. Slitta… - Agenzia_Italia : In stallo la verifica di governo, ora i fari sono puntati sul Senato - Notiziedi_it : In stallo la verifica di governo, ora i fari sono puntati sul Senato - fisco24_info : In stallo la verifica di governo, ora i fari sono puntati sul Senato: AGI – Non è ancora stato fissato il Consiglio… - lacittanews : Stallo Conte-Renzi, tensione sulle dimissioni. Slitta il Cdm sul Recovery 'L'unica novità è che sono passate 24 ore… -