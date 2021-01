**Governo: Sandra Lonardo a Renzi, ‘io ‘lady’ Mastella? Lui né sir né gentleman’** (Di martedì 5 gennaio 2021) Roma, 5 gen. (Adnkronos) – “Con ironia maschilista, ai limiti del sarcasmo sessista, il senatore Renzi mi chiama ‘lady’, innescando, poi, nei miei riguardi, una inutile e sgradevole polemica politica. Ritengo che, ognuno di noi, debba essere, oggi, responsabile, a prescindere dal ruolo di maggioranza o di opposizione”. Così la senatrice del Gruppo Misto, Sandra Lonardo. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 5 gennaio 2021) Roma, 5 gen. (Adnkronos) – “Con ironia maschilista, ai limiti del sarcasmo sessista, il senatoremi chiama, innescando, poi, nei miei riguardi, una inutile e sgradevole polemica politica. Ritengo che, ognuno di noi, debba essere, oggi, responsabile, a prescindere dal ruolo di maggioranza o di opposizione”. Così la senatrice del Gruppo Misto,. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

