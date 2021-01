«GF Vip 5» | il brutto confronto Antonella Elia-Samantha De Grenet e la violenza delle donne sulle donne

Leggi su vanityfair

(Di martedì 5 gennaio 2021) Centinaia di battaglie femministe calpestate da dieci minuti di tv, da un confronto che ci fa capire quanto livore possa esserci dentro le parole che vengono scelte con il solo scopo di ferire e di fare male all’altro. Siamo alla trentunesima puntata del Grande Fratello Vip, Samantha De Grenet, definita una persona molto «aggressiva» e suscettibile, sta per incontrare la donna che per prima le ha fatto notare la durezza dei suoi atteggiamenti all’interno della Casa: l’opinionista Antonella Elia, che sceglie di varcare la soglia della Glass Room per dirne quattro alla «vippona» che, in più di un confessionale, ha spiegato come i commenti della Elia non la scalfiscano minimamente. «Una tigre non si gira per un abbaiare di un cane» puntualizza subito De Grenet spiegando che da una come la Elia, che si è accapigliata in un reality ed è arrivata muso a muso con Valeria Marini in altro ancora, non potrebbe imparare niente neanche se volesse. https://twitter.com/GrandeFratello/status/1346203295648534529