È ufficiale rinviato il rientro in classe

(Di martedì 5 gennaio 2021) Le scuole superiori riapriranno solamente l’11 gennaio. Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge contenente le nuove regole (valide fino al 15 gennaio) e le nuove misure anti-contagio. Non solo il divieto di spostamento tra Regioni e il weekend del 9 e 10 arancione per tutto il territorio nazionale, ma anche il rinvio delinper gli studenti delle scuole superiori. Come si legge nel comunicato diffuso da Palazzo Chigi in piena notte, al termine del Cdm, il decreto interviene anche sull’organizzazione dell’attività didattica delle scuole superiori, con “la previsione della ripresa dell’attività in presenza, per il 50% degli studenti, a partire dal prossimo 11 gennaio”. Didattica a distanza al 50%, quindi, ma solo dall’11 gennaio. Scuole elementari e medie, invece, riprenderanno normalmente – e in presenza – il 7 ...