Covid | il sindaco di Napoli Luigi de Magistris in isolamento | è stato in contatto con un positivo

(Di martedì 5 gennaio 2021) Ildide, si è posto involontario perché entrato indiretto con una persona risultata positiva al. Secondo quanto appreso dall’Ansa, deha avuto notizia della positività del soggetto attorno alle 14,30 di oggi e, come da protocollo, si è immediatamente posto in auto. La persona risultata positiva non è né un componente della famiglia, né del suo staff né un dipendente dell’amministrazione comunale. Ilsi sottoporrà a tampone nei prossimi giorni. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, si è posto in isolamento volontario perché entrato in contatto diretto con una persona risultata positiva al covid. De Magistris ha avuto notizia della positi ...