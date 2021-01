Coronavirus. Un servizio di Studio Aperto svela le false vaccinazioni? No, ecco come è andata (Di martedì 5 gennaio 2021) Circola la foto riportante un servizio di Studio Aperto, TG del canale televisivo Italia 1, in cui una operatrice sanitaria inscenerebbe una finta vaccinazione anti Covid19. Ciò che risulta curioso è il fatto che non mostri il braccio mantenendo il camice addosso per farsi il vaccino. La scena viene diffusa sui social con l’obiettivo di sostenere che le vaccinazioni del V-Day non siano vere e utili alla propaganda dei governi. Per chi ha fretta Il video è stato girato a Codogno. La scena era una simulazione, la vera vaccinazione è stata ripresa dopo. Analisi Immagini simili sono state diffuse anche da utenti polacchi, come possiamo notare dal seguente tweet del 29 dicembre 2020: La scena riportata anche da utenti polacchi. Tra i diffusori italiani dell’immagine troviamo il ... Leggi su open.online (Di martedì 5 gennaio 2021) Circola la foto riportante undi, TG del canale televisivo Italia 1, in cui una operatrice sanitaria inscenerebbe una finta vaccinazione anti Covid19. Ciò che risulta curioso è il fatto che non mostri il braccio mantenendo il camice addosso per farsi il vaccino. La scena viene diffusa sui social con l’obiettivo di sostenere che ledel V-Day non siano vere e utili alla propaganda dei governi. Per chi ha fretta Il video è stato girato a Codogno. La scena era una simulazione, la vera vaccinazione è stata ripresa dopo. Analisi Immagini simili sono state diffuse anche da utenti polacchi,possiamo notare dal seguente tweet del 29 dicembre 2020: La scena riportata anche da utenti polacchi. Tra i diffusori italiani dell’immagine troviamo il ...

