Brad Pitt mostra i tatuaggi sulla schiena nuda durante una sessione di snorkeling (FOTO) (Di martedì 5 gennaio 2021) Brad Pitt si è spogliato e ha mostrato la schiena piena di tatuaggi in occasione di una vacanza nelle isole Turks e Caicos, nel territorio britannico d'Oltremare dei Caraibi: ecco la FOTO. In occasione di una recente vacanze nelle isole Turks e Caicos, Brad Pitt ha offerto ai suoi numerosissimi fan la possibilità di dare un'occhiata ai tatuaggi che riempiono la schiena nuda. durante una sessione di snorkeling, infatti, l'attore si è denudato, mostrando il suo corpo muscoloso e scolpito nonostante i 57 anni e una serie di tatuaggi sulla schiena. Come riportato da ... Leggi su movieplayer (Di martedì 5 gennaio 2021)si è spogliato e hato lapiena diin occasione di una vacanza nelle isole Turks e Caicos, nel territorio britannico d'Oltremare dei Caraibi: ecco la. In occasione di una recente vacanze nelle isole Turks e Caicos,ha offerto ai suoi numerosissimi fan la possibilità di dare un'occhiata aiche riempiono launadi, infatti, l'attore si è deto,ndo il suo corpo muscoloso e scolpito nonostante i 57 anni e una serie di. Come riportato da ...

