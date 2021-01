Blocco Diesel rinviato, c'è chi dice no: 'È un affronto alla salute dei cittadini' (Di martedì 5 gennaio 2021) Nessun rinvio. Nessuna ulteriore attesa. 'Lo stop alla circolazione dei veicoli Euro 4 Diesel è vicino e non è più il momento di contrattare ulteriori proroghe'. L'urlo è arrivato da Legambiente, che ... Leggi su milanotoday (Di martedì 5 gennaio 2021) Nessun rinvio. Nessuna ulteriore attesa. 'Lo stopcircolazione dei veicoli Euro 4è vicino e non è più il momento di contrattare ulteriori proroghe'. L'urlo è arrivato da Legambiente, che ...

