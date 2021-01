Serie A | le designazioni arbitrali per la 16a giornata

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Sono stati designati gli arbitri per la 16adiA in programma interamente mercoledì 6 gennaio. Ecco le scelte da parte dell’AIA Sono stati designati gli arbitri per la 16adiA in programma interamente mercoledì 6 gennaio. Ecco le scelte da parte dell’AIA ATALANTA – PARMA h. 15.00 SACCHI TOLFO – BERTI IV: GIACOMELLI VAR: GUIDA AVAR: GALETTO BOLOGNA – UDINESE h. 15.00 AYROLDI LO CICERO – DI GIOIA IV: FOURNEAU VAR: MAZZOLENI AVAR: BINDONI CAGLIARI – BENEVENTO h. 12.30 ABBATTISTA RANGHETTI – MIELE IV: LA PENNA VAR: CALVARESE AVAR: DI IORIO CROTONE – ROMA h. 15.00 PICCININI PERETTI – VONO IV: PEZZUTO VAR: PAIRETTO AVAR: DE MEO LAZIO – FIORENTINA h. 15.00 ABISSO LIBERTI – FIORE IV: MANGANIELLO VAR: MARESCA AVAR: CARBONE MILAN – JUVENTUS h. 20.45 IRRATI COSTANZO – LONGO IV: DOVERI VAR: ...

SERIE A - Napoli-Spezia, arbitra Mariani di Aprilia, ecco tutte le altre designazioni

La Lazio affronterà la Fiorentina – mercoledì 6 gennaio, alle ore 15.00 – per la 16^ giornata di Serie A. L’AIA ha reso nota la designazione per il match: a dirigere la gara sarà l’arbitro Abisso ...L’AIA (Associazione Italiana Arbitri) ha reso note le designazioni per le partite della sedicesima giornata del campionato di Serie A. Mariani per Napoli-Spezia. Per il big match Juventus-Milan (merc ...