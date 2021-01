Ritorno a scuola il 7 gennaio 2021: tutte le ipotesi (Di lunedì 4 gennaio 2021) Ritorno a scuola il 7 gennaio 2021: le ipotesi al vaglio del Governo sono tantissime e, a distanza di pochi giorni dal tanto agognato rientro in aula, non si sa ancora con certezza chi davvero potrà tornare a fare lezione in aula e chi invece dovrà continuare con la ormai famosa DAD, ovvero la didattica a distanza. In queste ore sta crescendo l’attesa, dunque, tra tutti quegli studenti che aspettano di conoscere il loro imminente destino. Ma la situazione in Italia resta complicata. Non solo per il dilagare dei casi, con i nuovi contagi che continuano ad aumentare ma anche perchè il Governo è chiamato a prendere delle decisioni importanti che potrebbe comunque condizionare ( in base al numero delle regioni in zona rossa) anche il rientro a scuola di bambini e ragazzi. Cosa succederà ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 4 gennaio 2021)il 7: leal vaglio del Governo sono tantissime e, a distanza di pochi giorni dal tanto agognato rientro in aula, non si sa ancora con certezza chi davvero potrà tornare a fare lezione in aula e chi invece dovrà continuare con la ormai famosa DAD, ovvero la didattica a distanza. In queste ore sta crescendo l’attesa, dunque, tra tutti quegli studenti che aspettano di conoscere il loro imminente destino. Ma la situazione in Italia resta complicata. Non solo per il dilagare dei casi, con i nuovi contagi che continuano ad aumentare ma anche perchè il Governo è chiamato a prendere delle decisioni importanti che potrebbe comunque condizionare ( in base al numero delle regioni in zona rossa) anche il rientro adi bambini e ragazzi. Cosa succederà ...

