Riapertura scuole, in Inghilterra rientro a macchia di leopardo: si evoca il lockdown (Di lunedì 4 gennaio 2021) Riapertura a macchia di leopardo delle scuole nel Regno Unito oggi, a conclusione delle tradizionali vacanze natalizie britanniche, in un clima d'incertezza fra famiglie, presidi e insegnanti mentre il governo di Boris Johnson evoca ormai apertamente un terzo lockdown nazionale per far fronte al dilagare della cosiddetta 'variante inglese' del Covid. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 4 gennaio 2021)didellenel Regno Unito oggi, a conclusione delle tradizionali vacanze natalizie britanniche, in un clima d'incertezza fra famiglie, presidi e insegnanti mentre il governo di Boris Johnsonormai apertamente un terzonazionale per far fronte al dilagare della cosiddetta 'variante inglese' del Covid. L'articolo .

Advertising

MatteoRichetti : Sulla data della riapertura delle scuole c’è più o meno la chiarezza di quella delle elezioni in Calabria #caos #riaperturascuole - repubblica : Il matematico Sebastiani: “La riapertura delle scuole sarebbe un errore, l’impennata è certa” - Agenzia_Dire : L'appello dell'assessore alla #Sanità del #Lazio, Alessio #DAmato: 'No alla riapertura delle #scuole il #7gennaio,… - AslRieti : Riapertura scuole in sicurezza: Campagna Screening Asl Rieti con esecuzione test antigenici dedicata agli studenti… - ilnord_it : SONDAGGIO: 91.4% DEI PROFESSORI CONTRARI ALLA RIAPERTURA SCUOLE IL 7 GENNAIO - Il Nazionalista - Quotidiano di libe… -