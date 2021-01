Le scuole aperte banco di prova per il Governo (Di lunedì 4 gennaio 2021) L’auspicio del Capo del Governo Giuseppe Conte di riaprire le scuole secondarie in presenza da giovedì 7 gennaio non avviene certo in un clima condiviso, ma nel caos. Le preoccupazioni ci sono tutte. Basterebbe prendere in considerazione le dichiarazioni dei governatori: coro polifonico che rasenta la schizofrenia. Se il presidente della Lombardia Attilio Fontana chiede da settimane un complesso piano di ingressi scaglionati riguardanti anche i lavoratori che adoperano i mezzi pubblici, quello della Campania Vincenzo De Luca non vuole riaprire nemmeno medie ed elementari. Per il governatore del Lazio Nicola Zingaretti la data del 7 gennaio è imprudente per tutto il Paese, mentre l’emiliano Stefano Bonaccini, che è anche presidente delle Regioni, si dice pronto a ripartire. Il più ineffabile è stato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano che ... Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 4 gennaio 2021) L’auspicio del Capo delGiuseppe Conte di riaprire lesecondarie in presenza da giovedì 7 gennaio non avviene certo in un clima condiviso, ma nel caos. Le preoccupazioni ci sono tutte. Basterebbe prendere in considerazione le dichiarazioni dei governatori: coro polifonico che rasenta la schizofrenia. Se il presidente della Lombardia Attilio Fontana chiede da settimane un complesso piano di ingressi scaglionati riguardanti anche i lavoratori che adoperano i mezzi pubblici, quello della Campania Vincenzo De Luca non vuole riaprire nemmeno medie ed elementari. Per il governatore del Lazio Nicola Zingaretti la data del 7 gennaio è imprudente per tutto il Paese, mentre l’emiliano Stefano Bonaccini, che è anche presidente delle Regioni, si dice pronto a ripartire. Il più ineffabile è stato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano che ...

Advertising

CarloCalenda : Parliamo delle scuole aperte/chiuse senza parlare di come aprirle, e quindi finiamo per chiuderle. Parliamo di obbl… - BentivogliMarco : @mariaprodi @monacelt Test invalsi e per chi è indietro si recupera anche dopo giugno. Abbiamo tanti insegnanti bra… - madmakko : ah e le scuole calcio rimangono aperte, niente contrasti e spogliatoi ma per il resto allenamenti anche senza masch… - orizzontescuola : Ciciliano (CTS): “La cosa più importante non è riaprire le scuole, ma tenerle aperte” - Kameel_Spanioly : RT @RadioInBlu: ??Covid, Segretario #Cts: “#Gallera? Paghiamo scotto regionalizzazione piano #vaccini. Problema è tenere aperte #scuole' #4… -