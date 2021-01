«Grande Fratello Vip 5»: tutti contro Giulia Salemi (ma Twitter insorge) (Di lunedì 4 gennaio 2021) Mentre nella Casa scoppia la passione tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, in Rete il dibattito sull’avvicinamento tra i due è più acceso che nello studio di Cinecittà. Se qualcuno pensa che Pretelli abbia deciso di dare una svolta al suo percorso al Grande Fratello Vip archiviando una volta per tutte il capitolo Gregoraci, qualcun altro si concentra su Giulia e sui suoi tanti amori nati sotto l’occhio vigile delle telecamere. A sollevare il vespaio è proprio un ex concorrente del Grande Fratello, Salvo Veneziano, che decide di condividere su Instagram un video nel quale la Salemi è in atteggiamenti intimi con un altro ragazzo in un altro reality, Super Shore, trasmesso in Italia da Mtv. Leggi su vanityfair (Di lunedì 4 gennaio 2021) Mentre nella Casa scoppia la passione tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, in Rete il dibattito sull’avvicinamento tra i due è più acceso che nello studio di Cinecittà. Se qualcuno pensa che Pretelli abbia deciso di dare una svolta al suo percorso al Grande Fratello Vip archiviando una volta per tutte il capitolo Gregoraci, qualcun altro si concentra su Giulia e sui suoi tanti amori nati sotto l’occhio vigile delle telecamere. A sollevare il vespaio è proprio un ex concorrente del Grande Fratello, Salvo Veneziano, che decide di condividere su Instagram un video nel quale la Salemi è in atteggiamenti intimi con un altro ragazzo in un altro reality, Super Shore, trasmesso in Italia da Mtv.

Advertising

ricpuglisi : Le vaccinazioni non sono un reality come il Grande Fratello. #VacciniH24 - LaStampa : Un portale brasiliano, che conta quasi 17 milioni di seguaci, pubblica un post in favore di Dayane Mello. E su Twit… - fanpage : #Gfvip, Elisabetta Gregoraci non sarà in studio domani - jl3niaw : Fermi tutti ma c’è un altro # sul grande fratello o cosa?! - Antonio98854326 : Chi lavora in RAI se non hai un curriculum di cultura generale ti butti a divulgare cronaca dalla mattina alla sera… -