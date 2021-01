Crollo Ponte Morandi, nuove accuse ad Autostrade e al Ministero: "Omissione di atti di ufficio" (Di lunedì 4 gennaio 2021) La Procura di Genova mette nero su bianco un'altra grave contestazione finora contenuta solo nei filoni paralleli sulle gallerie e sugli altri viadotti: "Controlli sul Polcevera mai fatti o svolti non adeguatamente. E i tecnici del Mit avrebbero dovuto sorvegliare meglio la... Leggi su repubblica (Di lunedì 4 gennaio 2021) La Procura di Genova mette nero su bianco un'altra grave contestazione finora contenuta solo nei filoni paralleli sulle gallerie e sugli altri viadotti: "Controlli sul Polcevera mai fo svolti non adeguatamente. E i tecnici del Mit avrebbero dovuto sorvegliare meglio la...

Tragico crollo del Ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018 con 43 vittime. Ora i pm della procura di Genova contestano anche l’omissione di atti d’ufficio. Il processo non si è ancora iniziato, ma l ...

La Procura di Genova mette nero su bianco un'altra grave contestazione finora contenuta solo nei filoni paralleli sulle gallerie e sugli altri viadotti: ...

