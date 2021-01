Coronavirus, da Sic Europe nella calza della Befana 2000 tamponi per persone in difficoltà (Di lunedì 4 gennaio 2021) Milano, 4 gen. (Adnkronos) - L'emergenza Coronavirus cambia il modo di fare beneficenza: quest'anno oltre a cibo e vestiti, le persone in difficoltà si vedono regalare tamponi anti-Covid. L'iniziativa è di Sic Europe, azienda leader nel settore della logistica, dei trasporti, delle merci e del facility management che opera in grandi e piccoli comuni come Milano, Roma, Ancona, Cagliari, Vicenza, San Benedetto del Tronto e Valdobbiadene (TV). L'azienda, sull'esempio dato da Papa Francesco, donerà duemila tamponi anti-Covid alle persone bisognose, in particolare ai senza tetto. A Roma i kit verranno donati alla Caritas Diocesana e alla Comunità di Sant'Egidio. Nelle altre città, alle Diocesi di riferimento che li consegneranno alle associazioni e alle ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021) Milano, 4 gen. (Adnkronos) - L'emergenzacambia il modo di fare beneficenza: quest'anno oltre a cibo e vestiti, leinsi vedono regalareanti-Covid. L'iniziativa è di Sic, azienda leader nel settorelogistica, dei trasporti, delle merci e del facility management che opera in grandi e piccoli comuni come Milano, Roma, Ancona, Cagliari, Vicenza, San Benedetto del Tronto e Valdobbiadene (TV). L'azienda, sull'esempio dato da Papa Francesco, donerà duemilaanti-Covid allebisognose, in particolare ai senza tetto. A Roma i kit verranno donati alla Caritas Diocesana e alla Comunità di Sant'Egidio. Nelle altre città, alle Diocesi di riferimento che li consegneranno alle associazioni e alle ...

Avezzano. “La scuola, come tutti i luoghi in cui i protocolli sono seguiti, è un luogo in cui il rischio di contagio è basso. La sua riapertura è dunque auspicabile, applicando un monitoraggio costant ...

Avezzano. Ci sono anche un neonato di un mese e un’anziana centenaria tra i nuovi contagi da coronavirus in Abruzzo. Rispetto a ieri si registrano 121 nuovi casi derivanti dai 1065 tamponi effettuati.

