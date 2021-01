Coronavirus: all'odg Consiglio ministri dl su contenimento emergenza (Di lunedì 4 gennaio 2021) Roma, 4 gen. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri, già convocato in data odierna, esaminerà il seguente ordine del giorno: decreto-legge contenente ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 (Presidenza – Salute). Lo comunica Palazzo Chigi. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021) Roma, 4 gen. (Adnkronos) - Ildei, già convocato in data odierna, esaminerà il seguente ordine del giorno: decreto-legge contenente ulteriori disposizioni urgenti in materia die gestione dell'epidemiologica da Covid-19 (Presidenza – Salute). Lo comunica Palazzo Chigi.

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus all Coronavirus, stabile il numero dei ricoverati all’ospedale Maggiore di Novara. Due decessi nelle ultime 24 ore La Stampa Avellino, ancora due decessi per Covid all'ospedale Moscati

Sono deceduti oggi, nella terapia intensiva del Covid Hospital dell’azienda ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino, due pazienti: un 70enne di Sperone (Avellino) e un ...

È sicuro tornare in classe? Tutti i dati sul contagio nelle scuole del Fvg e quali sono le province più colpite

UDINE. Le scuole superiori in Friuli Venezia Giulia non riapriranno dopo le Festività. La decisione della Regione prende il via vista la situazione epidemiologica che mostra tutte le curve di nuovo in ...

