Azzolina: in aula dal 7 gennaio. Molte voci contro, Veneto e Friuli: sì solo a fine mese (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il ministro conferma ma sono Molte le voci contrarie, a partire da presidi e sindacati. Per il Cts la questione non è riaprire le scuole ma mantenerle aperte Leggi su tg.la7 (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il ministro conferma ma sonolecontrarie, a partire da presidi e sindacati. Per il Cts la questione non è riaprire le scuole ma mantenerle aperte

Advertising

Marilenapas : RT @RaiNews: Ricciardi: 'Rimandare apertura a metà gennaio' - SmorfiaDigitale : Azzolina: 'Basta accanirsi sulla scuola, in aula il 7 gennaio con presenza al 5... - infoitinterno : Scuola, la Azzolina non arretra: si torna in aula il 7 gennaio - Cede66De : Cara #azzolina dici sciocchezze!! I contagi d ottobre novembre nascono dalla scuola e poi vanno nelle famiglie!Sara… - coppini_jacopo : Ancora non è chiaro, se e come, il 7 Gennaio riprenderanno le lezioni in aula, come sarà il rientro degli studenti… -