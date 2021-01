Attimi | impressioni di frammenti di vita

Ultime Notizie dalla rete : Attimi impressioni

ilGiornale.it

L'ex centrocampista di Fiorentina e Bologna, Eraldo Pecci, si è intrattenuto ieri ai microfoni di FirenzeViola.it commentando la stagione di Castrovilli, finora: "La mia ...CARTURA - Torna a casa dopo il lavoro e sta per mettersi a tavola per la cena, ma stramazza a terra e muore in pochi attimi sotto gli occhi impotenti della moglie. Profonda impressione ...