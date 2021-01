Vertice di maggioranza: verso weekend in zona rossa (Di domenica 3 gennaio 2021) Emergenza Covid, maggioranza a confronto con gli esperti: verso una stretta dal 7 gennaio, nei weekend tutta Italia in zona rossa E’ in corso il Vertice tra il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, e i capi delegazione della maggioranza. Collegati in videoconferenza anche il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia, il ministro della Salute Roberto… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di domenica 3 gennaio 2021) Emergenza Covid,a confronto con gli esperti:una stretta dal 7 gennaio, neitutta Italia inE’ in corso iltra il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, e i capi delegazione della. Collegati in videoconferenza anche il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia, il ministro della Salute Roberto… L'articolo Corriere Nazionale.

