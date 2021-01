Real Sociedad-Osasuna: formazioni ufficiali, quote, pronostici. Willian Josè titolare (Di domenica 3 gennaio 2021) La Real Sociedad aveva un gran bisogno di un risultato importante e l’ha colto nell’occasione più importante: un gol in avvio di gara di Portu, ha consentito ai Txuri-urdin di vincere il derby basco a San Mamès, infliggendo un durissimo colpo all’Athletic. La squadra di Imanol si rilancia così verso un campionato di altissimo profilo: InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di domenica 3 gennaio 2021) Laaveva un gran bisogno di un risultato importante e l’ha colto nell’occasione più importante: un gol in avvio di gara di Portu, ha consentito ai Txuri-urdin di vincere il derby basco a San Mamès, infliggendo un durissimo colpo all’Athletic. La squadra di Imanol si rilancia così verso un campionato di altissimo profilo: InfoBetting: Scommesse Sportive e

sportli26181512 : Liga LIVE: alle 14 Athletic, alle 16.15 Atletico, alle 18.30 Granada e Real Sociedad, alle 21 Barcellona: Dopo le g… - murodanesekjaer : @GGiglio99 Ma è come in Liga quando se la giocano real, barca e atletico, questa è una vera lotta, lotte scudetto t… - ricardorubio44 : @Specnats10 Il problema del Betis per me è strutturale, praticamente ogni anno si cambia direttore sportivo e/o all… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 TMW – Non solo Milik per l’Atletico, piace anche il classe 99' del Real… - MassimoTurrini7 : @JulianRoss79 @AlessandroPalm @ntrovola_tonze Si ma c’era meno pressione e le squadre rimanevano più lunghe. Ti con… -