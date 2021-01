Previsioni meteo 4 gennaio: continua a nevicare in quota, rovesci e temporali su quasi tutta Italia (Di domenica 3 gennaio 2021) Persisteranno piogge e nevicate anche nella giornata di lunedì 4 gennaio 2021. L’ondata di maltempo che interessa l’Italia non può ancora dirsi conclusa Nel 2021 l’inverno è entrato davvero nel vivo e se la prima settimana dell’anno si è conclusa con accumuli nevosi da record, come non se ne vedevano da diversi anni a questa parte, anche la giornata di lunedì non sarà da meno con nevicate diffuse in quota ma anche piogge insistenti. Domani l’Italia entrerà in zona arancione, dunque un maggior numero di Italiani usciranno di casa e si muoveranno rispetto a quanto accaduto durante le festività natalizie e di Capodanno. Ma per il sole bisognerà attendere: in molte regioni infatti piovera e le precipitazioni interesseranno trasversalmente tutta la penisola. Dove non cadrà la pioggia i ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 3 gennaio 2021) Persisteranno piogge e nevicate anche nella giornata di lunedì 42021. L’ondata di maltempo che interessa l’non può ancora dirsi conclusa Nel 2021 l’inverno è entrato davvero nel vivo e se la prima settimana dell’anno si è conclusa con accumuli nevosi da record, come non se ne vedevano da diversi anni a questa parte, anche la giornata di lunedì non sarà da meno con nevicate diffuse inma anche piogge insistenti. Domani l’entrerà in zona arancione, dunque un maggior numero dini usciranno di casa e si muoveranno rispetto a quanto accaduto durante le festività natalizie e di Capodanno. Ma per il sole bisognerà attendere: in molte regioni infatti piovera e le precipitazioni interesseranno trasversalmentela penisola. Dove non cadrà la pioggia i ...

Agenzia_Ansa : Queste le previsioni del tempo per oggi #meteo - Corriere : Previsioni di lunedì: neve in pianura in Piemonte, rischio valanghe sulle Alpi - edma56484561 : RT @GiancarloDeRisi: La solita storia. Con in più gli amici di Strada. Anzi proprio Emergency ha chiesto all’Italia di aprire i porti: “Dob… - parresiaa : fa le previsioni del meteo - BrikenaXhomaqi : Previsioni e condizioni meteo per Roma - The Weather Channel | Weather.comj -