Pagelle Juventus-Udinese 4-1 | voti e tabellino Serie A 2020 2021

Le Pagelle di Juventus-Udinese 4-1 con i voti e il tabellino del match della quindicesima giornata di Serie A 2020/2021. All'Allianz Stadium rotonda vittoria dei bianconeri con la doppietta di Ronaldo e il gol di Chiesa e nel finale di Dybala: sullo 0-0 annullata una rete a De Paul col Var per fallo di mano, nella ripresa stessa cosa a parti invertite con Ramsey, nel recupero segna anche Zeegelaar. Di seguito i voti ai protagonisti. I VIDEO DEI GOL Juventus (4-4-2): Szczesny 5.5; Danilo 6.5, De Ligt 6, Bonucci 6 (82? Chiellini sv), Alex Sandro 6 (82? Frabotta sv); Chiesa 7 (73? Bernardeschi 6), McKennie 6.5 (65? Arthur 5.5), Bentancur 6, Ramsey 7 (75? Kulusevski 6); Ronaldo 7.5, Dybala 6.5. All. Pirlo.

