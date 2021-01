Open Arms attende un porto sicuro per i 265 migranti: 'Il ponte del nostro vecchio rimorchiatore si trasforma in un parco giochi' (Di domenica 3 gennaio 2021) Nel Mediterraneo 03 gennaio 2021 16:44 leggi dopo slideshow mostra ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 3 gennaio 2021) Nel Mediterraneo 03 gennaio 2021 16:44 leggi dopo slideshow mostra ...

SeaWatchItaly : #OpenArms ha messo in salvo 96 persone a bordo di una seconda imbarcazione alla deriva. Se non ci fosse stata la… - emergency_ong : EMERGENCY e @openarms_it secondo soccorso in 48 ore effettuato questa mattina nel #Mediterraneo, in acque internazi… - LegaSalvini : CASO OPEN ARMS, SABATO 9 GENNAIO SALVINI ANDRÀ A PROCESSO A PALERMO PER AVER DIFESO I CONFINI. SIAMO CON TE, CAPIT… - Isabelle_Delyon : RT @LegaSalvini: OPEN ARMS CON 265 MIGRANTI CHIEDE UN PORTO DOVE SBARCARE - ChiranAngelgela : RT @Misurelli77: I pericolosi terroristi,portatori di virus,e carestie che l'Ong Open Arms ha salvato la notte di San Silvestro https://t.c… -